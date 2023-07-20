شكرا لقرائتكم خبر عن يوم إعلامى لمنتخب السلة رجال قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يومًا إعلاميًا لمنتخب الرجال، وذلك قبل سفر المنتخب لخوض معسكر إعداد خارجي في أوروبا قبل المشاركة في كأس العالم.

ويقام اليوم الإعلامي بصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، غدًا الجمعة الموافق 21 من شهر يوليو

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.