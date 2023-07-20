نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لخالد الغندور

الشارقة - اميمة ياسر - رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تصريحات الكابتن خالد الغندور، عن إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي ولاعب الزمالك الأسبق.

وأعاد الحلفاوي، نشر تصريحات لـ خالد الغندور، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الله يبارك فيك.. شكرا لك ولقناة الزمالك، وعقبالكم ترجعولنا بالبطولة العربية إن شاء الله".

وقال الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحاته التليفزيونية التي دفعت الحلفاوي للرد عليه: "بسم الله ما شاء الله إمام عاشور وشه حلو على الأهلي، واتعادلوا مع حرس الحدود متذيل الدوري".

وظهر اللاعب إمام عاشور في المدرجات، أمس الأربعاء، خلال مشاهدته للقاء الأهلي وحرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

واصطحب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، الوافد إمام عاشور معه إلى أرضية ستاد القاهرة، مساء الأربعاء، من أجل المشاركة في احتفالية النادي الأهلي بلقب الدوري المصري، هذا الموسم.

الأهلي تعادل (1-1) مع حرس الحدود، لكن ذلك لم يمنع احتفال الأهلي باللقب الـ43 في تاريخه بالدوري المصري.

واستطاع الأهلي أن يتوج بالدوري المصري قبل لقاء الزمالك، بعدما أصبح وصول بيراميدز إلى الرصيد نفسه، غير ممكن حسابيًا.

وبعد نهاية مباراة حرس الحدود، احتفل اللاعبون باللقب وسط هتافات جماهيرية هزت استاد القاهرة.

وحل إمام عاشور على أرض الملعب رفقة محمود عبد المنعم كهربا، حيث حرص الأخير على اصطحابه إلى حيث يقف اللاعبون.