شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، وكان 11 لاعبا مصرياً قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز فى الدور التمهيدى، حيث حصدت الفتيات العلامة الكاملة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وتأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي البطولة، وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

- فوز أمينة عرفي بنتيجة 3-0، على الماليزية سهفيترا كومار وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10 ، 11-4 ، 11-2.

- فوز زينة كريم بنتيجة 3-1 على الأمريكية ماديسون هو وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5 ، 11-4 ، 13-15 ، 11-4.

- هزيمة نادين الحمامي أمام الهندية أناهات سينغ بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 8- 11 ، 11-2 ، 11-8 ، 9-11 ، 11-8.

- فوز ملك خفاجي بنتيجة 3-1 على الأمريكية ريا نافاني وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7 ، 11-7 ، 13- 15 ، 11-1.

- فوز فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0 على مواطنتها نور مجاهد (إيجي)، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3 ، 11-6 ، 11-5.

الرجال:

- هزيمة ياسين شهدي أمام منافسه جونا براينت بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7 ، 9-11 ، 11-9 ، 10-12 ، 11-5.

- فوز سلمان خليل بنتيجة 3-0 على الأمريكي ريشي سريفاستافا وجاءت نتيجة الأشواط:11-3 ، 11-7 ، 11-3.

- هزيمة عمر صبحي أمام منافسه خوان خوسيه لارا بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط:11-8 ، 11-8 ، 11-7.

- فوز محمد زكريا بنتيجة 3-0 على الأمريكي فارون شيتوري وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4 ، 11-7 ، 11-8.

- هزيمة كريم التركي أمام الماليزي يواكيم شواه بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11 ، 11-8 ، 11-7 ، 11-4.