شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات عروض محمد الشناوى وموقف الأهلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض أسم محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة بعدما تردد إمكانيه رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث إرتبط اسمه بعدة عروض من الخليج وتحديداً من الدوري السعودي.

عرض للشناوي من النصر السعودي

محمد الشناوي تلقى عرض من نادي النصر السعودي لكنه ليس عرضاً رسمياً ولا يتعدى مجرد إتصالات وكلاء لاعبين ومازال الأهلي يترقب وصول عرض رسمي من أجل البت فيه وتحديد موقفه من هذا العرض.

ويُعد محمد الشناوي أحد الركائز الأساسية في الأهلي ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل رئيسي كما إنه قائد مُخضرم داخل الفريق وله دور في "لم شمل" اللاعبين ما يُصعّب رحيله إلا إذا كان العرض المالي كبير جداً وسيكون مناسب للحارس والأهلي.

فرص رحيل محمد الشناوي

على صعيد متصل ، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن وجود مفاجأة بشأن موقف محمد الشناوى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم إف إم: "السؤال هل شعرت بأي أزمة بعد مشاركة علي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة عرين الأهلي؟ وعند مشاركة حمزة علاء مع المنتخب الأولمبي، وما أستطيع قوله أن رحيل الشناوي يعني أنه لن يرحل علي لطفي، وزاد الكلام عن وجود عرض جاد من الدوري السعودي للشناوي".

الشناوي يفاتح الاهلي في امكانية الرحيل

وواصل: "الشناوي تحدث مع مسئولي الأهلي عن احتمالية وجود عرض من السعودية، واستفسروا من كولر عن رغبة اللاعب في الرحيل بعد تقديم كل ما لديه للأهلي وتضحيته لصالح النادي، ورد كولر بأنه لن يكون أقل تقدير من إدارة الأهلي لقائد الفريق ووافق على رحيل الشناوي حال وصول عرض رسمي وهذه هي المفاجأة".

وعن موعد وصول العرض الرسمي للتعاقد مع الشناوي، أكد: "الموضوع متوقف على مفاوضات النصر مع الإسباني دافيد دي خيا ، وحتى هذه اللحظة لم يأتي للأهلي عرض رسمي، والحديث بين الشناوي وبعض المسئولين في النصر السعودي فقط".