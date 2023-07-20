شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطرح أغنية تحفيزية للاعبين قبل خوض نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، فيديو تحفيزي للاعبي الفريق بأغنية خاصة، لتحفيزهم للفوز بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وتضمن الفيديو مشاهد مختلفة للجماهير وشوارع بورسعيد التي تزينت بالألوان الخضراء لدعم اللاعبين قبل النهائي المرتقب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سيراميكا السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

وحذر عبد الرازق لاعبي المصري من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية الجديدة لأيمن الرمادي والذي تولى مهمة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، مؤكداً أن لاعبي سيراميكا سيبذلون أقصى ما لديهم لإقناع مدربه الجديد في مواجهة المصري.

وحسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.