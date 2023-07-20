مسعكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لبطولتي بيلاروسيا الودية والبحرالمتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ اليوم الخميس منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادًا لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط، والتى ستقام فى اليونان سبتمبر المقبل.



قائمة منتخب مصر لكرة الشاطئية:

اختار المدير الفنى للمنتخب قائمة لاعبين جدد تضم كلاً من إبراهيم حسن، يوسف مرتضى، أحمد حمدى لبانه، مصطفى سمير، عبدالرحمن حسن الشافعى، هيثم عاطف كوستا، إسلام أحمد،أحمد جبر نصة، أحمد شكرى، حازم أسامة على، كريم محمد عبدالرحيم، محمد أشرف حسن، أحمد محمود إبراهيم، محمد السيد شوقى، عبدالقادر توفيق، محمد صديق، محمد السيدأبوالمعاطى، باسم محمود كمال، وسام محمد عبدالفتاح، أحمد أيمن، محمود عماد صقر، أحمد سعيد بدر وإبراهيم السامولى، وذلك لاختيار العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف القوام الأساسى للمنتخب، والتى أفرزتها بطولة الدورى الأول لكرة القدم الشاطئية.



استقر مصطفى لطفى على انتظام العناصر الأساسية للمنتخب فى المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى، وذلك لاستغلال المشاركة فى بطولة بيلاروسيا الودية قبل السفر إلى اليونان، وسينضم فى المرحلة الثانية من المعسكر كل من زيزو الصباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، حسان محمد، مصطفى على، محمد عبدالنبى، أحمد إيشا، إسماعيل بهجت، حسام باولو والحسينى طه.



وسيعلن الجهاز الفنى، القائمة النهائية التى ستخوض دورة بيلاروسيا الودية عقب نهاية المعسكر.