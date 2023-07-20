كأس الملك.. آخر استعدادات الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد المنستيري لملاقاة نظيره الزمالك في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة دور المجموعات ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

استعدادات الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك بالبطولة العربية

و فى تصريحات صحفية أدلى بها مسؤولو الاتحاد المنستيري، أن الإدارة قامت بتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل يقدر بحوالى 9 لاعبين جدد فى مراكز مختلفة استعدادًا لخوض كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" البطولة العربية"، والتي تنطلق فعالياتها في السعودية نهاية يوليو الجاري.

وستغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد المنستيري، متوجهًا إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية للأندية يوم 23 يوليو الجاري استعدادًا لخوض منافسات البطولة.

ويقع فريق الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري بالمجموعة الثالثة التي تضم كلًا من النصر والشباب.

ويلتقي الاتحاد المنستيري أمام نظيره النصر في دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 31 يوليو الجاري.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن جوائز البطولة العربية للأندية ستصل قيمتها في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري.

ويتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات KSA Sports ،AL Kass.