حضور جماهيري مميز في ثاني مواجهات مونديال السيدات woman world cup 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأسترالي الفوز بهدف من دون رد على نظيره إيرلندا ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس ، لحساب مرحلة دور المجموعات من منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 والتي انطلقت اليوم.



جاء الهدف في الدقيقة 52 عبر اللاعبة ستيفاني من ركلة جزاء ، وأقيم اللقاء على ملعب أستراليا الدولي لحساب منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وشهدت المباراة الثانية من البطولة والتي جمعت بين أستراليا وأيرلندا، في العاصمة الأسترالية سيدني ضمن المجموعة الثانية حضور جماهيري قياسي قدر بـ 75 ألف مشجع الأمر الذي يشير إلى وجود اهتمام عالمي بمنافسات السيدات العالمية.

نظام البطولة ..

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 كل 4 أعوام ويشارك بها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم عقب تأهلهم في التصفيات المؤهلة.

كما يشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بعد قرار زيادة ثمانية منتخبات عن نسخة كأس العالم الماضية والتي أقيمت فعالياتها في دولة فرنسا عام 2019، وضمت 24 منتخبًا.

وتتكون مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 woman world cup 2023 من منتخبات ..

المجموعة الأولى تضم: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية تضم: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.