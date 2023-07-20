جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024 الأكثر بحثًا بجوجل السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - جدول مباريات كأس الملك السعودي.. هكذا يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد مباريات كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024، والتي يحمل لقبها الهلال بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح.

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كأس الملك السعودي



ويشار إلى أن الفائز بلقب كأس الملك السعودي، يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، دون النظر عن مركزه بالدوري السعودي للمحترفين.

ويقام كأس الملك السعودي 2024، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى منذ مدة طويلة، بما في ذلك فرق من دوري يلو والدرجة الثانية.



أندية التصنيف الأول بكأس الملك السعودي



وأعلن الاتحاد السعودي، مشاركة الأندية التالية في التصنيف الأول:" الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم".

أندية التصنيف الثاني بكأس الملك السعودي



وجاء التصنيف الثاني للأندية المشاركة في كأس الملك السعودي، كالتالي: "الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة".

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

وأسفرت قرعة كأس الملك السعودي عن مواجهات التالية:

كأس الملك السعودي

الطائي ضد الفيصلي.

الاتفاق ضد جدة.

الوحدة ضد العروبة .

الرائد ضد النجمة.

التعاون ضد القادسية.

ضمك ضد القيصومة.

أبها ضد هجر.

الخليج ضد العدالة.

الهلال ضد الجبلين.

الأهلي ضد العين.

الشباب ضد الباطن.

النصر ضد أحد.

الاتحاد ضد الخلود.

الفتح ضد الأخدود.

الحزم ضد العربي.

الفيحاء ضد الرياض.

القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2024

وتذاع مباريات كأس الملك السعودي 2024، حصريًا عبر شاشة قنوات "SSC" السعودية.

كما ستذاع مباريات كأس الملك السعودي، داخل السعودية مجانًا بتقنية SD، أما من خارج السعودية أو لمتابعة القمم المرتقبة بتقنية HD، فسيتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القنوات الرياضية السعودية.

طريقة مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي بالبث المباشر

ويمكن مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي 2024، من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية بتقنية SD، ومن خارج السعودية يمكن متابعته بتقنية HD، ولكن سيتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".