شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل "DNA" لناشئى المقاولون لحصر المواهب تمهيداً لتسويقهم بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويستهدف المقاولون من تلك الخطوة تأهيل لاعبيه المميزين تمهيداً لتسويقهم بالخارج وخوض تجربة الاحتراف على خطى النجم المصري محمد صلاح، والذي بدأ مسيرته في قلعة الجبل الأخضر.
من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الأولوية في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، للناشئين واللاعبين صغار السن، وذلك للحفاظ على معدل أعمار الفريق المنخفض في إطار خطة الجهاز الفني لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لفترة طويلة.
ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابه في الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التي وضعها شوقي غريب في الموسم المنقضي.
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