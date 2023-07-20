شكرا لقرائتكم خبر عن مسعكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعداداً لبطولتى بلاروسيا الودية والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، بالإسكندرية استعداداً لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط والتى ستقام فى اليونان سبتمبر المقبل.

واختار المدير الفنى للمنتخب قائمة لاعبين جدد تضم كلاً من ابراهيم حسن، يوسف مرتضى، أحمد حمدى لبانه، مصطفى سمير، عبدالرحمن حسن الشافعى، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد،أحمد جبر نصة، أحمد شكرى، حازم أسامة على، كريم محمد عبدالرحيم، محمد أشرف حسن، أحمد محمود إبراهيم، محمد السيد شوقى، عبدالقادر توفيق، محمد صديق، محمد السيدأبوالمعاطى، باسم محمود كمال، وسام محمد عبدالفتاح، أحمد أيمن، محمود عماد صقر، أحمد سعيد بدر وإبراهيم السامولى، وذلك لإختيار العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف القوام الأساسى للمنتخب، والتى أفرزتها بطولة الدورى الأول لكرة القدم الشاطئية.

واستقر مصطفى لطفى على انتظام العناصر الأساسية للمنتخب فى المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى، وذلك لإستغلال المشاركة فى بطولة بلاروسيا الودية قبل السفر إلى اليونان، وسينضم فى المرحلة الثانية من المعسكر كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، حسان محمد، مصطفى على، محمد عبدالنبى، أحمد إيشا، اسماعيل بهجت، حسام باولو والحسينى طة.

وسيعلن الجهاز الفنى، القائمة النهائية التى ستخوض دورة بلاروسيا الودية عقب نهاية المسعكر.