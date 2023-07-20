شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تطلب أستعارة محمد فخرى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل 3 أندية طلب الى النادى الاهلى لاستعارة محمد فخرى لاعب خط وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل والأندية هي ، زد وسموحة و فاركو .

وشارك محمد فخرى في أخر 9 مباريات لفريق الاهلى ببطولة الدورى الممتاز و ظهر بشكل قوى بعد اعتماد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة كولر عليه في المباريات بشكل أساسى لتعويض غياب عمرو السولية .

وبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه مؤخراً وتم تسليمه درع الدورى فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس الأربعاء، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة الحدود وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز.

ورغم حسم الأهلى لقب الدورى إلا أن الأهلى يطمح فى الفوز على بيراميدز مساء الأحد باعتبار أن هذه المباراة من المواجهات الكبرى للمارد الأحمر فى بطولة الدورى وتُعد المحطة قبل الأخيرة فى هذا الموسم للفريق الأهلاوى الذى سيختتم المسابقة الأربعاء المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ببرج العرب.