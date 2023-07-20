شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر الاستغناء عن الايفوارى رزاق سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو الاستغناء عن اللاعب الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق و ذلك لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل .

ويأتي قرار الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بالاستغناء عن اللاعب بسبب كثرة الإصابات حيث شارك في 17 مباراة فقط و تمكن من تسجيل هدفين فقط .

ومن المقرر ان يعود القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الاهلى الى القاهرة الاسبوع المقبل لبداء فترة الاعداد استعدادًا للموسم المقبل بعد قضاء اجازة باليونان مع اسرته .

ويسعى مجلس إدارة نادى البنك الاهلى من التعاقد مع لاعبين أقوياء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد و المنافسة على التواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدورى الممتاز و حجز مقعد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .