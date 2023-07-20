الأهلي السعودي يفاوض مدرب فولهام الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن مسئولي نادي أهلي جدة السعودي دخلوا في مفاوضات جادة مع وكلاء المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي البرتغالي ماركو سيلفا ليقود فريق قلعة الكؤوس في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن مسئولي النادي السعودي عرضوا على سيلفا راتبًا قدره 40 مليون جنية إسترليني لمدة موسمين فيما يوازي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأضافت الصحيفة أن ماركو سيلفا يملك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع فولهام قدره 6 ملايين جنيه إسترليني وهو ما يبدو رقمًا سهلًا لدفعه من خلال النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع مدير فني قوي بعدما قام بتدعيم صفوفه بصفقات قوية عدة منها الحارس السنغالي بيرنارد ميندي والنجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو.