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الدوري السعودي يحتفى بثلاثى أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة -  يشهد الدوري السعودي الموسم المقبل تواجد ثلاثى متوج بلقب ، إذ حصد وكريم بنزيما على البطولة رفقة ، بجانب حصول روبرتو فيرمينو بدوري الأبطال مع الإنجليزي.

 

 

 ويسعى الدوري السعودي فى إبرام التعاقد مع الكثير من نجوم الساحرة المستديرة بمختلف الدوريات حول العالم، في الفترة الأخيرة تنفيذًا لخطة 2030 للوصول إلى تصنيف الدوريات الأعلى تقييمًا.

 

 حساب الدوري السعودي يحتفى بثلاثى دوري أبطال أوروبا:

 

 وتعد تلك الطفرة الكروية التى يحظى بها الدوري السعودي خلال الفترة الحالية وفقًا لرؤية ولى العهد السعودي وما تم إعلانه عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ومن ثم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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