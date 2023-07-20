هاري كين يرفض تمديد تعاقده مع توتنهام ويعلن وجهته المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد منتخب إنجلترا ونجم نادي توتنهام الإنجليزي أنه لن يجدد تعاقده مع ناديه الحالي توتنهام والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل كاشفًا عن رغبته في الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال موافقة توتنهام على هذا الانتقال.

وقالت صحيفة التايمز الإنجليزية ان هاري كين أبلغ دانيال ليفي، رئيس نادي توتنهام، بأنه لن يجدد تعاقده مع توتنهام وأنه يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، مؤكدًا في نفس الوقت أنه لن ينتقل إلى نادي مانشيستر يونايتد الذي يصارع للفوز بصفقة انتقال هاري كين احترامًا لنادي توتنهام وجماهيره التي لا ترغب في رؤية كين بفانلة نادي آخر داخل الدوري الإنجليزي.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن أن هدفه الرئيسي في موسم الانتقالات الحالي هو التعاقد مع هاري كين الذي يرغب المدير الفني الألماني توماس توخيل في بناء مشروع بايرن ميونخ الجديد حول النجم الإنجليزي.