أستون فيلا يهزم النصر السعودي في صفقة نجم فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي أستون فيلا الإنجليزي صفقة ضم نجم منتخب فرنسا ونادي باير ليفركوزن الألماني موسى ديابي بعد منافسة شرسة من جانب نادي النصر السعودي الذي كان قريبًا من حسم الصفقة.

وقالت صحيفة ذي اتلتيك الإنجليزية إن نادي أستون فيلا قدم عرضًا نهائيًا لنادي بايرليفركوزن الألماني للحصول على توقيع موسى ديابي مقابل 50 مليون يورو ومزايا إضافية مع مشاركة اللاعب مع الفيلانز بعد أن كان نادي النصر السعودي قد تقدم بعرض لضم اللاعب مقابل 43 مليون يورو في وقت سابق اليوم.

وأضافت الصحيفة أن نادي أستون فيلا مصر على إتمام الصفقة على الرغم من التشبث بها من جانب مسئولي النادي السعودي الذي يبدو أنهم سيبتعدون عنها بعد وصول عرض أستون فيلا إلى 50 مليون يورو.