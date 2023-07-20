نتائج مواجهات كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023 ، بدولتي أستراليا ونيوزيلندا ، والمقرر إقامتها حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.





وبدأت منافسات كأس العالم للسيدات بمواجهة نيوزيلندا والنرويج والتي أقيمت في ملعب "إيدن بارك" بأوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج صباح اليوم وانتهت بتفوق الأول بهدف دون رد.

بينما انتهى اللقاء الثاني الذي أقيم بين أستراليا وأيرلندا على ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض أستراليا بهدف من دون رد عبر ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وتضم مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 المنتخبات التالية :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات منافسات كأس العالم للأندية woman world cup 2023 في ملف مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخ السابقة.