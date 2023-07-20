نيجيريا تواجه كندا وإسبانيا أمام كوستاريا في ثاني أيام مونديال السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب نيجيريا النسائي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للسيدات عندما يواجه نظيره الكندي في الجولة الأولى بالمونديال “ woman world cup 2023 ”.

ويشهد اليوم الثاني من مونديال السيدات 3 مباريات قوية حيث سيواجه منتخب نيجيريا منافسه كندا واسبانيا مع كوستاريا وسويسرا ضد الفلبين.

وتقام مباراة نيجيريا وكندا في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميلبورند المستطيل في استراليا بينما تقام مباراة سويسرا والفلبين في ملعب فوريسث بار في نيوزلندا في تمام الثامنة وتنطلق مباراة اسبانيا وكوستاريا في الساعة العاشرة والنصف على إستاد ويستباك في نيوزلندا وتذاع المباريات عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الناقل الحصري لمونديال السيدات في الوطن العربي.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات المونديال خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل.

وبدأت فعايات مونديال العالم بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق الأول بهدف من دون رد، كما انتهى اللقاء الثاني الذي جمع أستراليا أمام أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض بهدف نظيف من ركلة جزاء.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 كل 4 أعوام ويشارك بها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم عقب تأهلهم في التصفيات المؤهلة.

كما يشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بعد قرار زيادة ثمانية منتخبات عن نسخة كأس العالم الماضية والتي أقيمت فعالياتها في دولة فرنسا عام 2019، وضمت 24 منتخبًا.

وتتكون مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 woman world cup 2023 من منتخبات ..

المجموعة الأولى تضم: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية تضم: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.