النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية أن المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، جوران فوسفيتش، اجتمع مساء أمس (الأربعاء) في العاصمة البرتغالية لشبونة مع وكلاء النجم السنغالي ساديو ماني لإنهاء صفقة انتقال نجم السنغال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت ذي اتلتيك إن ممثلين لشركة ( ذي رووف ) المسئولة عن ساديو ماني اجتمعوا مع جوران فوسفيتش وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالصفقة في انتظار إنهاء كل الأمور بشكل نهائي مع مسئولي بايرن ميونخ الألماني الذي يلعب له ماني.

يذكر أن ساديو ماني انضم الموسم الماضي إلى نادي بايرن ميونخ لكنه واجه ظروفًا سيئة للغاية داخل القاعة البافارية انتهت بوقفه عن اللعب مع النادي الإلماني بعد مشادة مع زميله لروي سادنى.