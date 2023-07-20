رسمياً.. مانشستر يونايتد يُعلن تعاقده مع الكاميروني أونانا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم إبرام التعاقد رسميا مع الحارس الكاميروني أندريا اونانا، قادما من انتر الإيطالي.

أونانا

تفاصيل تعاقد مانشستر يونايتد مع أنانا

ونجح مسؤولو التعاقدات بنادى مانشستر يونايتد الانجليزي، ابرام التعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد.

و نشر الحساب الرسمي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، يظهر من خلاله كتابة اسم الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا على قميص الفريق، تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.