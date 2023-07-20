اخبار الرياضه

رسمياً.. مانشستر يونايتد يُعلن تعاقده مع الكاميروني أونانا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم إبرام التعاقد رسميا مع الحارس الكاميروني أندريا اونانا، قادما من انتر الإيطالي.

 

أونانا 

تفاصيل تعاقد مانشستر يونايتد مع أنانا

ونجح مسؤولو التعاقدات بنادى مانشستر يونايتد الانجليزي، ابرام التعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد.

و نشر الحساب الرسمي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، يظهر من خلاله كتابة اسم الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا على قميص الفريق، تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا