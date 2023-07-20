موسى ديابي يرفض النصر ويحدد وجهته في البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - رفض موسى ديابي نجم نادي باير ليفركوزن الألماني الانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أن موسى ديابي حسم موقفه وأبدى موافقة للانتقال إلى أستون فيلا في الميركاتو الحالي على الرغم من المفاوضات القوية والعرض المادي المغري من جانب النصر السعودي.

ومن المتوقع أن تكلف صفقة موسى ديابي خزينة نادي أستون فيلا نحو 50 مليون جنيه استيرليني لحسم الصفقة بشكل نهائي من باير ليفركوزن.

خاض موسى ديابي 172 مباراة مع بايرليفركوزن سجل 49 هدف وصنع 48 هدف .