إنقانتينو يدعو مشجعي كرة القدم لمتابعة مونديال السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدعوة إلى جماهير كرة القدم على الصعيد العالمي بمتابعة فعاليات مونديال السيدات woman world cup 2023، التي بدأت فعالياتها صباح اليوم الخميس.





وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات المونديال خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل.

وبدأت فعايات مونديال العالم بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق الأول بهدف من دون رد، كما انتهى اللقاء الثاني الذي جمع أستراليا أمام أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض بهدف نظيف من ركلة جزاء.

على صعيد متصل أكدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا إنه حتى الآن تم بيع مليون و375 ألف تذكرة للمونديال وهو رقم مميز بشكل كبير، في الوقت الذي وجه فيه جياني إنفانتينو الدعوة إلى الراغبين في حضور المباريات بشراء التذاكر المتاحة عبر الموقع الرسمي للعبة قبل نفاذها بشكل نهائي.

وتضم مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 كل من:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.