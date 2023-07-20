شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يُخطر سيراميكا بتفعيل عقد شراء خالد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسه محمد مصيلحى خطاب رسمي لنادى سيراميكا أكد خلاله تفعيل عقد شراء خالد صبحى والذى أنتقل من سيراميكا للاتحاد بدايه الموسم على سبيل الإعارة.

وقام مسئولو زعيم الثغر بتفعيل بنود العقد التى تنص على أحقيه الإتحاد في شراء اللاعب خلال مدة اقصاها اسبوعين من نهايه الموسم الكروى ، وتم إرسال شيك بمبلغ 3 مليون جنيه.

وكان زوران الصربى المدير الفنى السابق للاتحاد قد اوصى فى تقريره على التجديد لخالد صبحى خاصه عقب رحيل جميع مدافعى الاتحاد بدايه بانهاء التعاقد مع عبد الله نصيب و إنهاء إعاره محمود علاء وعدم تفعيل شراء محمد الصالح وانتهاء عقود الثنائى صبرى رحيل والسيد سالم ليبدأ الاتحاد السكندرى فى رحله البحث عن خط دفاع بالكلام فى جميع المراكز.

ومازل مجلس اداره النادى يدرس موقف المدريين الفنيين للتعاقد مع احدهم لخلافه زوران ويُعد طارق العشري أبرز المُرشحين لتدريب الإتحاد خلفاً للمدرب الصربي.