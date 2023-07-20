شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 7 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023 أخباراً هامة نرصدها في سياق التقرير التالي:

البنك الأهلى يقرر الاستغناء عن الايفوارى رزاق سيسيه

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو الاستغناء عن اللاعب الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق و ذلك لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل .

اتحاد السلة يُسابق الزمن لإنهاء أوراق باتريك جاردنر

يسابق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الزمن، من أجل استخراج الأوراق الخاصة باللاعب المصري الأمريكي باتريك جاردنر، للانضمام لتدريبات المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

3 أندية تطلب أستعارة محمد فخرى من الأهلى

أرسل 3 أندية طلب الى النادى الاهلى لاستعارة محمد فخرى لاعب خط وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل والأندية هي ، زد وسموحة و فاركو .

تحاليل "DNA" لناشئى المقاولون لحصر المواهب تمهيداً لتسويقهم بالخارج

قرر مسؤولو المقاولون العرب، إجراء فحوصات "DNA"، للمواهب المتميزة بقطاع الناشئين، وإرسال التحاليل أوروبا لمعرفة النواقص لدى اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين للعمل عليها.

المصري يطرح أغنية تحفيزية للاعبين قبل خوض نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا

نشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، فيديو تحفيزي للاعبي الفريق بأغنية خاصة، لتحفيزهم للفوز بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وتضمن الفيديو مشاهد مختلفة للجماهير وشوارع بورسعيد التي تزينت بالألوان الخضراء لدعم اللاعبين قبل النهائي المرتقب.

تعرف على آخر تطورات عروض محمد الشناوى وموقف الأهلى خلال ميركاتو الصيف

فرض أسم محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة بعدما تردد إمكانيه رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث إرتبط اسمه بعدة عروض من الخليج وتحديداً من الدوري السعودي.

كيف يستعد الزمالك لمباراة الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية؟