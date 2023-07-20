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شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلم به وصدقه".. زيزو ينشر رسالة تحفيزية قبل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
وكان الإعلامى أحمد شوبير علق على ربط البعض بين انضمام إمام عاشور إلى الأهلى وإمكانية التعاقد مع ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.
وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت: "كل شيء وارد فى كرة القدم التى تعيش عصر الاحتراف ومن المتوقع حدوث أى شيء على أرض الواقع."
وتابع: "هناك البعض يتحدث بسخرية عن إمكانية انتقال زيزو وفتوح إلى الأهلى بعد إعلان إدارة الأهلى عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق بشكل رسمى لكن هذا الأمر قد يكون واقعا وليس مستبعد حدوثه".
وشدد شوبير على أن كرة القدم أصبحت تعيش فى عصر الاحتراف واللاعب الذى يجد فرصة أفضل أو يعانى فى تأخر صرف مستحقاته المالية قد ينضم إلى فريق آخر، إذا رأى أن العرض المالى المقدم له أفضل.
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