شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلم به وصدقه".. زيزو ينشر رسالة تحفيزية قبل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد مصطفى زيزو صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و ظهر زيزو وهو يستعرض لياقته البدنية بممارسة التمارين و علق كاتبا:Dream it ,believe it, achieve it ومعناه أحلم به ، صدقه ، أنجزه".

وكان الإعلامى أحمد شوبير علق على ربط البعض بين انضمام إمام عاشور إلى الأهلى وإمكانية التعاقد مع ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت: "كل شيء وارد فى كرة القدم التى تعيش عصر الاحتراف ومن المتوقع حدوث أى شيء على أرض الواقع."

وتابع: "هناك البعض يتحدث بسخرية عن إمكانية انتقال زيزو وفتوح إلى الأهلى بعد إعلان إدارة الأهلى عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق بشكل رسمى لكن هذا الأمر قد يكون واقعا وليس مستبعد حدوثه".

وشدد شوبير على أن كرة القدم أصبحت تعيش فى عصر الاحتراف واللاعب الذى يجد فرصة أفضل أو يعانى فى تأخر صرف مستحقاته المالية قد ينضم إلى فريق آخر، إذا رأى أن العرض المالى المقدم له أفضل.

وعن انضمام إمام عاشور إلى الأهلى أكد: "إمام عاشور إضافة قوية للأهلى ومن وقت تواجده فى الزمالك وبعد رحيل التونسى فرجانى ساسى، وصرحت بأن عاشور، سيعوض غياب فرجانى، وهو ما حدث بالفعل".