شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من استعادة السولية ومتولى أمام بيراميدز والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من عمر الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي.

وغاب السولية عن الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويخضع الثنائي السولية ومتولي لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي اليومية، قبل الانتظام في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المتبقية في الدوري أمام بيراميدز ثم المصري.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير يوم السبت المقبل والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري.