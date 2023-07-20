شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتراجع عن بيع حارسه كريم عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو حرس الحدود عن بيع حارس مرمى الفريق كريم عماد بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها في مباراتي غزل المحلة والأهلي الأخيرتين في الدوري وحصوله على رجل المباراة.

وكان كريم عماد قريبا من الرحيل عن حرس الحدود هذا الموسم، بعد عدم اقتناع أحمد أيوب بقدراته في بداية الموسم والمطالبة برحيله، لكن بعدما تولى محمد مكي المسئولية منحه الفرصة في مباراتي المحلة والأهلى وقدم مستويات مميزة.

وطالب مكي من إدارة الحرس الإبقاء على الحارس للاستعانة به في منافسات دوري المحترفين، والتي يسعى من خلالها الفريق للعودة مرة أخرى للدورى الممتاز.

حصل كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود علىى جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري