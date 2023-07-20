شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يجتمع بلاعبى المصرى قبل مواجهة سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كامل أبو علي رئيس النادي المصري، على التواجد داخل معسكر الفريق البورسعيدي استعدادا لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أمام سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاؤت زيارة أبو علي لتحفيز اللاعبين وحثهم على حصد اللقب الذي تنتظره جماهير بورسعيد، ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.

بطولات المصري:

كأس مصر

البطل: 1998

الوصيف: 1927، 1930، 1945، 1947، 1954، 1957، 1983، 1984، 1989، 2017

كأس السلطان حسين:

البطل 1933، 1937,1934

الوصيف 1938

دوري منطقة القناة:

البطل 1932، 1933، 1934، 1935، 1937,1936, 1938، 1939، 1940، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 1946، 1947، 1948.

كأس الاتحاد المصري التنشيطية:

البطل 1992

الوصيف 1989