شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يطلب 3 معسكرات لتجهيز الحكام في فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، اتحاد الكرة ببمساعدته في تجهيز وتدريب الحكام خلال فترة التوقف المقبلة، حتى يظهر الحكام بشكل أفضل من الذي ظهروا عليه في الشهر الماضي.

وطالب بيريرا من اتحاد الكرة تجهيز 3 معسكرات للحكام على مدار 45 يومًا لتطوير قدرات الحكام بعد الأخطاء التي حدثت في الموسم الحالي وأثارت جدلا كبيرة في الشارع الرياضي.

ووضع رئيس لجنة الحكام، خطة قوية لتطوير قدرات الحكام خلال فترة التوقف الدولى، من خلال معسكرات تدريبية مكثفة لإعداد حكام مميزين للموسم المقبل.

وقدم بيريرا تقريره قبل أيام لاتحاد الكرة عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء فى الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستقر بيريرا على عقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام، فى ضوء سياسة المكاشفة التى يتعامل بها مع الشارع الرياضى، بعد سلسلة من الأزمات التحكيمية شهدها الموم الماضي.