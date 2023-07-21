شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يقترب من استعادة السولية ومتولى أمام بيراميدز والمصرى .

الأهلى يقترب من استعادة السولية ومتولى أمام بيراميدز والمصرى

اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من عمر الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي. تعرف على آخر تطورات عروض محمد الشناوى وموقف الأهلى خلال ميركاتو الصيف فرض أسم محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة بعدما تردد إمكانيه رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث إرتبط اسمه بعدة عروض من الخليج وتحديداً من الدوري السعودي. خماسى مصري ضمن قائمة الحكام فى البطولة العربية بالسعودية كشف الاتحاد العربي لكرة القدم ، عن قائمة حكام البطولة العربية التي يشارك فيها الزمالك ، والتي تنطلق بداية من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث يتواجد خمس حكام مصريين في قائمة الحكام . الأهلي يحسم مصير والتر بواليا خلال ساعات يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر العائد من الإعارة خلال الساعات القادمة، في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني في الموسم المقبل، ويرفض قيد بواليا في قائمة الأهلي. فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريب الفراعنة: مصر أصبحت موطني الثانى احتفل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بمرور عام على تواجده على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، منذ تعيينه مدرباً للفراعنة في يوليو 2022.

معارو الزمالك سلاح كارلوس أوسوريو فى البطولة العربية

يتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

كامل أبو على يجتمع بلاعبى المصرى قبل مواجهة سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة

حرص كامل أبو علي رئيس النادي المصري، على التواجد داخل معسكر الفريق البورسعيدي استعدادا لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أمام سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

مسعكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعداداً لبطولتى بلاروسيا الودية والبحر المتوسط

إنطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، بالإسكندرية استعداداً لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط والتى ستقام فى اليونان سبتمبر المقبل.