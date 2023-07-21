شكرا لقرائتكم خبر عن الركراكى يصل الإسكندرية للتفاوض مع للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربي حمزة الركراكي مدافع فريق نهضة البركان المغربي إلى الإسكندرية يوم الأثنين المقبل من أجل التفاوض مع مسئولو نادي الإتحاد السكندري بشأن التفاوض والتوقيع لإرتداء قميص زعيم الثغر الموسم المقبل.

ويُجيد الركراكي اللعب فى مركز قلب الدفاع او وسط مدافع ويلقى إهتمام وإشادة مسئولو الإتحاد خاصة وأن اللاعب مازال صغير السن ( 26 عاماً).

وتسبب رحيل زوران المدير الفنى للاتحاد وعدم الاعلان عن المدير الفنى الجديد في تأجيل الإعلان عن المفاوضات الرسميه مع اللاعب المغربى الا ان مصيلحى نجح موخرا فى إنهاء الاجراءات الخاصه بوصول اللاعب للأسكندرية والتفاوض معه ثم التوقيع.

ويسعى مجلس اداره نادى الاتحاد فى حسم ملف المدير الفنى وذلك قبل الاعلان عن اسماء الراحليين او التفاوض مع عدد من الصفقات لتدعيم الفريق.