7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 20 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 7 / 2023 فى مقدمتها ، خماسى مصري ضمن قائمة الحكام فى البطولة العربية بالسعودية .

خماسى مصري ضمن قائمة الحكام فى البطولة العربية بالسعودية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم ، عن قائمة حكام البطولة العربية التي يشارك فيها الزمالك ، والتي تنطلق بداية من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث يتواجد خمس حكام مصريين في قائمة الحكام .

الأهلى يقترب من استعادة السولية ومتولى أمام بيراميدز والمصرى

اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من عمر الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي. تعرف على آخر تطورات عروض محمد الشناوى وموقف الأهلى خلال ميركاتو الصيف فرض أسم محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة بعدما تردد إمكانيه رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث إرتبط اسمه بعدة عروض من الخليج وتحديداً من الدوري السعودي. الأهلي يحسم مصير والتر بواليا خلال ساعات يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر العائد من الإعارة خلال الساعات القادمة، في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني في الموسم المقبل، ويرفض قيد بواليا في قائمة الأهلي.

معارو الزمالك سلاح كارلوس أوسوريو فى البطولة العربية

يتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

كامل أبو على يجتمع بلاعبى المصرى قبل مواجهة سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة