شكرا لقرائتكم خبر عن مكي يقدم تقريرا فنيا بالراحلين لإدارة حرس الحدود.. وإشادة بنتائجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، والذى الأضواء في الأسابيع الأخيرة من الدوري الممتاز، رغم هبوط فريقه لدوري القسم الثاني ، تقريرا فنيا لإدارة النادي بموقف اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم والموافقة على رحيلهم لتجديد دماء الفريق استعدادا للمنافسة على القسم الثاني.

وأشاد مجلس الحرس بنجاحات مكي الذى قاد الحرس للعودة للدوري الممتاز في الموسم الماضي، قبل أن يعود لمنصب المدرب العام في جهاز أحمد أيوب، لكن تولى المهمة في منصب المدير الفني مرة أخرى يوم 17 مايو الماضي.

وحقق أرقام جيدة مع حرس الحدود منذ توليه قيادة الفريق، حيث خاض الحرس تحت قيادة مكي 10 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.

وحصد الحرس مع مكي 9 نقاط في 8 مباريات على صعيد الدوري الممتاز ، وحقق انتصارين من 5 مرات حقق الفريق خلالها الفوز، وبدأ مكي مشواره مع حرس الحدود بالخسارة أمام الإسماعيلي بنتيجة 0-1 بإستاد الإسماعيلية في مباراة شهدت طرد مصطفى جمال لاعب الحرس بالدوري.

وخسر الحرس أمام بيراميدز في اللحظات الأخيرة بهدف دودو الجباس ثم حقق الفريق فوزاً أمام غزل المحلة بنتيجة 3-2 في كأس مصر ثم فاز على أسوان بالدوري بنتيجة 1-0 وتعادل مع مضيفه الداخلية بنتيجة 1-1.

وتلقى الحرس هزيمة بنتيجة 0-3 أمام الأهلي ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2 وخسر بصعوبة أمام المصري بنتيجة 2-3 في ثمن نهائي الكأس ثم تغلب على غزل المحلة بنتيجة 2-1 وتعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1.

واستطاع مكي أن يخطف الأضواء بعدما قدم مع لاعبي حرس الحدود وإدارة النادي نموذجاً في اللعب النظيف بعد الفوز على المحلة والتعادل مع الداخلية والفوز على أسوان رغم أن الفريق ودع الدوري.

وقاد مكي الحرس للتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي عقبة غزل المحلة ، قبل أن يودع أمام المصري وسجل الحرس تحت قيادة مكي 12 هدفاً واستقبل 14 هدفاً ، ومنح المدير الفني الفرصة لعدد من ناشئي النادي على رأسهم الحارس الواعد كريم عماد الذي حصل على جائزة رجل المباراة في لقائي المحلة والأهلي بالدوري بجانب محمود ممدوح وحامد الجابري.