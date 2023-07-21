حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا قادمًا من إنتر الإيطالي.



وتعاقد مانشستر يونايتد مع حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا حتّى عام 2028.



وكشف نادي "الشياطين الحمر" عن التعاقد مع الحارس الكاميروني لمدّة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعام آخر عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني.



وتألّق أونانا بشكل لافت مع النيراتزوري وساهم في بلوغه نهائي النسخة الماضية من منافسات دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق الإيطالي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويعدّ الكاميروني (27 عامً) من أبرز حراس المرمى على الساحة الكرويّة الأوروبية والعالمية.



برونو فيرنانديز قائداً للفريق



في سياق آخر، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، منح النجم البرتغالي برونو فيرنانديز شارة قيادة الفريق.

وبذلك يخلف فيرنانديز زميله هاري ماغواير الذي تمّ سحب شارة القيادة منه مؤخّرًا.



وانضمّ فيرنانديش إلى صفوف "الشياطين الحمر" في شهر يناير من عام 2020 قادمًا من سبورتينغ البرتغالي.



وخاض البرتغالي 185 مباراة بقميص اليونايتد موقّعًا 64 هدفًا.



(بي إن سبورت)