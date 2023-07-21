مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال ثنائي الزمالك للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء المنتشرة بشأن انتقال ثنائي الزمالك أحمد زيزو وأحمد فتوح إلى النادي الأهلي.

وأكد مرتضى أن الثنائي لن يرحل وعقودهما سارية واصفًا الأنباء بالشائعات التي تستهدف هدم النادي.

وتنتشر تلك الأنباء في الأونة الأخيرة بعد انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد رحلة احتراف قصيرة لمدة 6 شهور في ميتلاند الدنماركي.

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص به والذي كان في النادي مساء اليوم الخميس، بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لمساء الغد الجمعة في تمام الساعة ٨ مساءً بدلًا من اليوم الخميس.

وانقطعت الكهرباء داخل صالة حسن حلمي في نادي الزمالك أثناء مؤتمر مرتضى منصور، والذي كان سببًا في تأجيل المؤتمر الصحفي لمساء غدًا الجمعة.

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طرد جمهور الفارس الأبيض مع بداية المؤتمر الصحفي الخاص به مساء اليوم الخميس، والذي كان مقررًا أن يعرض من خلاله بعض القرارات التي تخص النادي.