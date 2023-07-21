مرتضى منصور: "ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه بحسابات النادي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تعمدًا في انهيار النادي وتخريبه خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا:

ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه:

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك، ونحتاج هذه المبالغ لإبرام الصفقات الجديدة".

وتابع مرتضى منصور: "وضعنا الأموال في حسابات الزمالك بالبنوك بعد تلقي مجلس الإدارة مخالفة بعدم توريد الموارد المالية لحسابات النادي في البنوك وإيداعها في خزينة النادي".

وأضاف: "أمير مرتضى منصور لا يحضر إلى النادي منذ شهرين بسبب التطاول عليه وتعرضه للسباب من قبل بعض اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم في مقر النادي للحديث عن الكثير من الأمور المهمة.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا.