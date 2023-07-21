700 ألف دولار حق رعاية إمام عاشور لغزل المحلة والحرس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خبير اللوائح والقوانين، نصر عزام، القيمة المالية لحق رعاية إمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة لصالح ناديي غزل المحلة وحرس الحدود.

وأضاف نصر عزام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن حق رعاية إمام عاشور سيتم تحويله عقب توثيق عقود اللاعب على نظام الفيفا و التي تقترب من 5 % من قيمة أنتقال اللاعب ".

وأوضح خبير اللوائح والقوانين الرياضية "هناك مخاطبات مع الفيفا للحصول على حق رعاية أمام عاشور الى نادى غزل المحلة و حرس الحدود سوف تتم خلال الأيام المقبلة لحصد مبلغ يقترب من الـ700 الف دولار بسبب انتقال اللاعب إلى ميتلاند الدنماركى من الزمالك ثم الانتقال من ميتلاند إلى الاهلى " .

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني وميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، بعد فترة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر بعد رحيله عن الزمالك في الشتاء الماضي.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات طبية دقيقة من جانب الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة والتي أثبتت سلامة اللاعب وعدم معاناته من إصابات مُزمنة، بعدما انتشرت في الأيام الأخيرة أبناء حول إصابة قوية لـ إمام عاشور الأمر الذى أثار مخاوف فى نفوس بعض جماهير القلعة الحمراء قبل أن يتأكد مسئولو الأهلي من عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.

