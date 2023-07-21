إنتر ميامي يمهد لإعلان صفقة جوردي ألبا بعد ميسي وبوسكيتس

ياسر رشاد - القاهرة - يمهد فريق نادي إنتر ميامي الأمريكي للإعلان عن التعاقد الرسمي مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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إنتر ميامي يمهد لإعلان صفقة جوردي ألبا

ونشر إنتر ميامي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، روج من خلاله الفريق الأمريكي لصفقة جوردي ألبا، بنفس الطريقة التي اتبعها النادي في الإعلان عن صفقتي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

ونشر إنتر ميامي الأمريكي مقطع فيديو من خلال حسابه وكتب النادي عليه "JORSI" والتي تشير إلى كلمة "Si" في اللغة الإسبانية والتي تعني باللغة العربية "نعم".

وظهر في الفيديو قميص الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، وكان في جوارهم قميص يحمل رقم 18 والذي يرتدية اللاعب الإسباني جوردي ألبا في برشلونة، وكتب على الفيديو كلمة قريبًا.

وكان مشوار جوردي ألبا قد انتهى مع برشلونة في شهر يونيو الماضي، والآن ينتقل لنادي إنتر ميامي الامريكي.