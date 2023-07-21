شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يقترب من التجديد للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى من التجديد مع الفريق و الاستمرار معهم خلال السنوات المقبلة عقب الأداء الذى ظهر عليه في مباريات بطولة الدورى الممتاز .

و شارك أحمد ياسر في 24 مباراة هذا الموسم و تمكن من تسجيل 4 أهداف .

ومن المقرر ان يعود القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الاهلى الى القاهرة الاسبوع المقبل لبداء فترة الاعداد استعدادًا للموسم المقبل بعد قضاء اجازة باليونان مع اسرته .

ويسعى مجلس إدارة نادى البنك الاهلى من التعاقد مع لاعبين أقوياء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد و المنافسة على التواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدورى الممتاز و حجز مقعد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .