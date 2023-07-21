شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى القسم الثانى بعد رفض بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادي أسوان عن مدرب يقود الفريق في دوري القسم الثاني الموسم المقبل بعدما رفض أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريقي أسوان والجونة، وصاحب انجاز الصعود بالفريقين للدوري الممتاز في موسمين متتاليين، العودة لتدريب أسوان من جديد في دورى المحترفين.

أحمد مصطفى "بيبو" انضم للجهاز الفني الجديد لسيراميكا مع أيمن الرمادي في منصب المدرب العام، رغبة منه في الاستمرار بالدوري الممتاز وعدم العودة للتدريب في الدرجات الأدني من الدوري.

ونجح أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريق الجونة في الصعود بالفريق الساحلي للدوري الممتاز هذا الموسم، لكن عقده انتهى بنهاية الموسم وكان قريبا من العودة لتدريب أسوان.

كما رحل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.

وقاد الرمادي تماسيح النيل منذ الجولة الثالثة، وحقق انتفاضة كبيرة فى بداية مهمته، لكن نتائج الفريق تراجعت الفترة الأخيرة وتلقى هزيمتين من الطلائع والداخلية عصفا بحظوظ البقاء.