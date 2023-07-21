شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان خارج قائمة سيراميكا لمباراة نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المشرف العام لفريق سيراميكا أن مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان خارج قائمة المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويعانى أحمد ياسر ريان من الإصابة على مستوى الانكل و يخضع لبرنامج علاجى حاليا تحت أشراف طبيب الفريق .

وكان تولى أيمن الرمادى المدير الفني السابق لأسوان ، المهمة الفنية لفريق سيراميكا خلفا لحلمي طولان ، حيث قاد الرمادي مران الفريق أمس استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بنهائى كأس رابطة الأندية.

واختار أيمن الرمادي الجهاز المعاون له في قيادة سيراميكا ، حيث تولي أحمد بيبو المدير الفني السابق للجونة منصب المدرب العام ، وأحمد سعيد أوكا تولي منصب المدرب المساعد، وأحمد كمال مدرب حراس.

ويسعى أيمن الرمادى نحو تحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنيه لفريق سيراميكا خلفا للمدرب حلمى طولان .

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.