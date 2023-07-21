شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان خارج قائمة سيراميكا لمباراة نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المشرف العام لفريق سيراميكا أن مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان خارج قائمة المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .
ويعانى أحمد ياسر ريان من الإصابة على مستوى الانكل و يخضع لبرنامج علاجى حاليا تحت أشراف طبيب الفريق .
وكان تولى أيمن الرمادى المدير الفني السابق لأسوان ، المهمة الفنية لفريق سيراميكا خلفا لحلمي طولان ، حيث قاد الرمادي مران الفريق أمس استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بنهائى كأس رابطة الأندية.
واختار أيمن الرمادي الجهاز المعاون له في قيادة سيراميكا ، حيث تولي أحمد بيبو المدير الفني السابق للجونة منصب المدرب العام ، وأحمد سعيد أوكا تولي منصب المدرب المساعد، وأحمد كمال مدرب حراس.
ويسعى أيمن الرمادى نحو تحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنيه لفريق سيراميكا خلفا للمدرب حلمى طولان .
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