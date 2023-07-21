شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: البقاء فى الدورى كان هدفى مع سيراميكا والنادى قرر رحيلى بعد تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لسيراميكا، كواليس رحيله عن الإدارة الفنية للفريق، وذلك بعد انتهاء مسابقة الدوري العام ، حيث قال في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": أعتز بتجربة سيراميكا والنادي أرض خصبة للنجاح، ومان الهدف الأساسي والأول والأخير هو البقاء في الدوري، تغلبنا على المشاكل في غرفة الملابس بمساعدة اللاعبين، وخلقنا روح جديدة في الفريق، كانت منظومة عمل رائعة.

أضاف: كنت أتمنى الاستمرار مع سيراميكا وكنت مجهز نفسي للموسم الجديد، واللاعبين الذين أرغب في ضمهم أو رحيلهم واللاعبين الذي سنوافق على إعارتهم، شعرت أن النادي ليس لديه رغبة في استمراري وتحدثوا معي، وعقدي كان ممتدا للموسم المقبل، وكنت أتمنى الاستمرار لأن كان لدي أهداف في الموسم الجديد.

واصل: بيراميدز لعب أمامنا بكل نجومه والأساسيين ولم يتهاون مطلقاً كما ردد البعض، في مباراة سموحة أيضاً كنا مهزومين 2/0 وتمكنا من العودة خلال اللقاء بفضل روح الفريق، كان كل تركيزي على الجانب النفسي بسبب ضيق الوقت.

واختتم: العمل مع محمد مصيلحي في الاتحاد وفرج عامر في سموحة كانت من أكثر التجارب التي شعرت خلالها بالراحة في مسيرتي التدريبية، وكذلك تجربة سيراميكا.