شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المقبلة فى البطولة العربية.. اتحاد المنستيرى المواجهة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك غدا السبت الاستعداد لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية، والتي يقع الزمالك خلالها في مجموعة تضم النصر والشباب السعوديان بجانب اتحاد المنستيري.

موعد مباراة الزمالك امام اتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية

تقام مباراة الزمالك واتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، علي ان يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

من ناحية أخرى شاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.

كما حرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الفريق الأبيض الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة