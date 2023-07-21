شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: لا جدال على انتمائى للزمالك والفريق بحاجة لـ 7 تدعيمات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لسيراميكا، أنه لا جدال على انتمائه للقلعة البيضاء رغم المشككين في ذلك، وقال طولان عبر برنامج "ملعب أون تايم": لا جدال على انتمائي للزمالك، وأتمنى أشوف النادي بيكسب كل البطولات، مواجهة الاتحاد المنستيري فرصة جيدة لأنه قادر على تخطي هذا الفريق والاستعداد لما هو قادم.

أضاف: قلقان على الزمالك وحزين على ما يمر به الفريق، الفريق يحتاج دعم قوي جداً للموسم المقبل، ومش أي لاعب يلعب في نادي الزمالك، اسم كبير في الكرة المصرية والأفريقية.

واصل: الزمالك بحاجة إلى 6 أو 7 لاعبين ثقال ليعود لمكانته، المدرب دائماً هو الخلقة الأضعف ولدينا في مصر مشكلة في التقييم، ماذا توفر للمدرب لكي تحاسبه، وفر له فريق وهدوء ومستحقات ثم حاسبه.

واختتم: الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين الكبار بقيادة شيكابالا وزيزو وفتوح والجزيري، هذه المجموعة قادرة على لم شمل الفريق من أجل الجماهير الصابرة، التي تستحق أن يقدم لها ما يليق بها، البطولة العربية جاءت في وقت صعب جداً لأن الفريق بحاجة إلى تدعيمات وليست أي تدعيمات يجب أن تكون على أعلى مستوى.