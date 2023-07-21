شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من عمر الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري.

وغاب السولية عن الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويخضع الثنائي السولية ومتولي لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي اليومية، قبل الانتظام في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المتبقية في الدوري أمام بيراميدز ثم المصري.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير يوم السبت المقبل والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري.

موعد مباراة الاهلى أمام بيراميدز بالدوري

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي