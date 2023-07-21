الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول، دائرة اهتمامات نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، يهدف الهلال إلى التعاقد مع الجناح الكولومبي، خلال فترة ميركاتو الصيفية الحالية، لمواصلة تعزيز صفوف الفريق، وذلك بطلب من المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لـ "الزعيم".

وأشارت التقارير إلى أن جيسوس، يرى دياز كجناح مثالي له الموسم المقبل، حيث يرغب المدرب في التنافس على جميع البطولات، مع الفريق السعودي الموسم القادم.

لويس دياز

وأفاد التقرير إلى أن النادي السعودي وضع 50 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع جناح ليفربول، خلال صيف 2023.

وكشف التقرير عن وجود ناد سعودي آخر يزاحم الهلال للحصول على خدمات لويس دياز، دون الكشف عن هوية النادي حتى الآن.

رفض ليفربول فكرة مغادرة لويس دياز، للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول في يونيو 2027، مما يعني أن لديه 4 مواسم متبقية في عقده مع النادي الأحمر.

تعاقد الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي

تعاقد الهلال السعودي حتى الآن مع نجم ولفرهامبتون والبرتغال روبن نيفيز، ولاعب خط وسط لاتسيو وصربيا سيرجي سافيتش، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي.

جماهير الهلال تطالب إدارة "الزعيم" بالتوقيع مع صلاح ونيمار

وفي نفس السياق، طلبت جماهير نادي الهلال السعودي إدارة النادي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والبرازيلي نيمار باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بعد تعاقد معظم الأندية السعودية مع نجوم عالميين، مثل نادي النصر الذي تعاقد مع كريستيانو رونالدو، بينما انتقل كريم بنزيما وكانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي، والبرازيلي فيرمينو والحراس السنغالي ميندي إلى صفوف الأهلي جدة، بينما لم يبرم الهلال أي صفقة من العيار الثقيل حتى الآن.