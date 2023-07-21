مصطفي محمد يمدح محمد صلاح الأسطورة

ياسر رشاد - القاهرة - تغنى المهاجم المصري الدولي مصطفي محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، بمجحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للاعب كشف من خلالها عن هدفه المستقبلي مع ناديه.

اقرأ ايضًا ..

مصطفي محمد يتحدث عن محمد صلاح

فعل نادي نانت الفرنسي بند شراء مصطفي محمد من نادي جالطة سراي التركي بعقد لمدة 4 مواسم ينتهي في عام 2027.

وقال مصطفي محمد في حوار للموقع الرسمي لنادي نانت الفرنسي أن محمد صلاح أسطورة مصرية، واللعب بجوارة شرف كبير.

وقال مصطفي محمد: "محمد صلاح يزيد من أي لاعب يلعب بجواره، واتعلم منه الكثير وباستمرار، عندما اجلس معه أحب أن أتعلم منه كيف يتدرب وماذا يأكل وكيف يطور من نفسه".

وشدد مصطفى محمد أن محمد صلاح يضيف لأي شخص يلعب بجواره وأي فريق يلعب له، فهو انسان ناجح وفخر لنا جميعًا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا