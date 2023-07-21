الدوخي يكشف للوفد 4 أساسيات يحتاجها الدوري السعودي ليؤكد عالميته

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد الدوخي لاعب المنتخب السعودي السابق وأندية الهلال والاتحاد والنصر، ما يحتاجه الدوري السعودي ليواصل التقدم نحو العالمية ويؤكد تفوقه على كثير من الدوريات خلال فترة قصيرة.

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وقال أحمد الدوخي في تصريح خاص لبوابة الخليج 365 الإلكترونية أن الدوري السعودي أصبح الآن من بين الدوريات العالمية، لكنه يحتاج لبعض النقاط التي ستجعله من بين الاكثر شهرة ومتابعة.

وقال الدوخي للوفد: "النقل التلفزيوني للمباريات في الدول الأوروبية والعربية خلال المواسم المقبلة سيجعله من بين الأكثر شهره حول العالم، كما ان زيادة أعداد اللاعبين المحترفين لـ 10 أجانب في كل فريق

أضاف أحمد الدوخي: "ثالث الأمور هو توسيع النطاق بدلًا من أن يكون التعاقد مع لاعبين فقط، أن يشمل التطوير المدربين أيضًا وكانت البداية من نادي الاتفاق بالتعاقد مع جيرارد".

وشدد نجم السعودية المعتزل على أن استمرار الدعم المادي للأندية كعامل رئيس سيكون خلف تلك الأمور الثلاثة، ويقف دائمًا كرقم واحد في تحقيق النجاحات والتمييز.

اختتم الدوخي تصريحاته بتوجيه رسالة الشكر لسمو ولي العهد على الاهتمام الكبير بالرياضة السعودية في السنوات الأخيره، ليكون هو كلمة السر في التفوق والتمييز الذي يعيشه الجمهور.

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