النصر يواصل السقوط برباعية أمام بنفيكا البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل نادي النصر السعودي السقوط بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام بنفيكا البرتغالي برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب "ألجارفي"، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024.

أهداف بنفيكا البرتغالي جاءت بتوقيع كل من أنخيل دى ماريا، ةجونكالو راموس هدفين وأندرياس شجيلديروب، بينما أحرز خالد الغنام هدف النصر الوحيد.

وجاءت خسارة النصر بعد أيام قليلة من خسارته أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية نظيفة.

ويخوض النصر مباراته المقبلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، فى مباراة ودية باليابان ثم يختتم معكسره التحضيري بمواجهة إنتر ميلان.

ويبدأ النصر موسمه بالمشاركة في البطولة العربية للأندية حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم فرق الزمالك المصري والاتحاد المنسيتري التونسي والشباب السعودي.